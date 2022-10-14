Рига, 14 октября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Из Латвии в Россию сбежал музыкант и композитор, гражданин Латвии Михаил Каспер — он уверен, что на родине его посадят за пророссийские взгляды и помощь Донбассу. Об этом сообщил Telegram-канал специального корреспондента медиагруппы «Россия сегодня» Алексея Стефанова.

Kenneth C. Upsall Латвия

Сообщается, что свое решение музыкант принял несмотря на то, что в последние годы жил и работал в Лондоне, где у него небольшой бизнес. Существующую власть в Латвии он называет «фашистской», и поэтому не намерен жить в такой стране.

После 24 февраля 2022 года Михаил, по его словам, понял, что «хочет жить среди своих — в России». Как отмечает журналист, в самой России латвийский музыкант не был ни разу в жизни.

«Но вначале хотел попрощаться с монументом Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Чувствовал, что националисты его снесут. Вернулся, активно вёл себя в мае 2022 года, потом во время сноса», — добавил он в разговоре с журналистом.

На фоне происходящего в родной стране Каспер понял, что ему грозит арест. Поэтому он получил российскую визу и уехал «с сумкой в руках». Латвийский беженец не боится трудностей. Говорит, готов в Донбассе работать на стройках, а в свободное время преподавать детям музыку.

«Лишь бы со своими и среди своих», — говорит он.