Порт-о-Пренс, , 13:32 — REGNUM Коалиция банд G-9, которая уже месяц блокирует доступ к главному хранилищу топлива на Гаити, выдвинула в качестве условий доступа амнистию для своих участников и участие в формировании правительства. Об этом заявил президент Национальной комиссии по разоружению и реинтеграции Жан Ребель Дорсенат, пишет Prensa Latina.

Гаити Marcello Casal Jr/ABr

По его словам, банды также требуют отмены объявлений о розыске своих членов и отмены повышения цен на топливо.

Дорсенат сообщил местной радиостанции, что он ведет переговоры с этими группами вне правительства, чтобы разрешить создание гуманитарного коридора для снабжения больниц и других учреждений первой необходимости.

Он также отметил, что, судя по всему, банды не запуганы просьбой правительства иностранным государствам о предоставлении международных войск для исправления ситуации.