Кострома, , 14:13 — REGNUM Костромские предприятия и благотворители обеспечивают мобилизованных земляков и участников специальной операции и теплыми костюмами и спальными мешками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Пошив спальных мешков для мобилизованных на предприятии «Орби»

Местная швейная фабрика «ОРБИ», производящая детскую и подростковую одежду, переориентировалась на пошив водонепроницаемых спальных мешков. Ими администрация обещает обеспечить всех мобилизованных костромичей. Отгрузка продукции состоится в выходные 14–15 октября.

«Рабочие подобрали холщовую ткань, толстый синтепон, разработали специальные лекала в соответствии с требованиями Минобороны России. Пожелания к пошиву спальных мешков высказали и военнослужащие. Они же выбрали цветовую гамму и качество ткани. Экипировка должна быть водонепроницаемой и выдерживать даже минусовую температуру», — сообщает администрация.

Компания выпускает продукцию по себестоимости. Расходы оплачивают благотворители. Координацией действий и общением с военными занимается администрация. По этой же схеме участникам спецоперации помогает ООО «Логистик Парк», входящее в производственную компанию «NORR Спецодежда». Они передали десантникам 331 полка первую партию костюмов «Горка» и термобелья. Отгрузка второй партии ожидается в ближайшее время.

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