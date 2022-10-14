Кострома, 14 октября 2022, 14:13 — REGNUM Костромские предприятия и благотворители обеспечивают мобилизованных земляков и участников специальной операции и теплыми костюмами и спальными мешками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации региона.
Местная швейная фабрика «ОРБИ», производящая детскую и подростковую одежду, переориентировалась на пошив водонепроницаемых спальных мешков. Ими администрация обещает обеспечить всех мобилизованных костромичей. Отгрузка продукции состоится в выходные 14–15 октября.
Компания выпускает продукцию по себестоимости. Расходы оплачивают благотворители. Координацией действий и общением с военными занимается администрация. По этой же схеме участникам спецоперации помогает ООО «Логистик Парк», входящее в производственную компанию «NORR Спецодежда». Они передали десантникам 331 полка первую партию костюмов «Горка» и термобелья. Отгрузка второй партии ожидается в ближайшее время.
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