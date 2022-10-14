Херсон, 14 октября 2022, 13:31 — REGNUM Российские войска пресекают в Херсонской области все попытки прорыва киевских военных. Об этом 14 октября сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, за последние четыре дня киевские войска предпринимали попытки прорыва небольшими мобильными группами.
«Никаких успешных продвижений со стороны ВСУ со стороны Днепропетровской, Николаевской областей в сторону Херсона нет. Небольшие попытки прорваться пресекаются военными», — рассказал Сальдо.
Он добавил, что утренняя сводка за 14 октября спокойная.