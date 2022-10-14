Таллин, , 13:31 — REGNUM Бывшая глава эстонского государства (2016-2020) Керсти Кальюлайд не намерена участвовать в предстоящих парламентских выборах страны ни как независимый кандидат, ни в составе действующих партий или объединений. Об этом она сообщила в интервью эстонскому изданию Eesti Раevaleht.

Керсти Кальюлайд Kremlin.ru

«Нет, я не буду баллотироваться на выборах 2023 года ни по списку какой-либо партии, ни каким-либо иным образом», — подчеркнула Кальюлайд.

Вместо политической деятельности она намерена принять участие в медийном проекте социологической направленности двух крупных СМИ страны Eesti Раevaleht и Delfi.

Говоря о планах на будущее, бывший президент сказала, что будет стоять за то, чтобы у жителей Эстонии, ее собственных детей и внуков, а также у детей и внуков всех остальных жителей Эстонии было максимально безопасное будущее.

Кальюлайд заявила СМИ, что видит себя экспертом по будущему Эстонии, мнение которого будет интересно как в стране, так и за рубежом.