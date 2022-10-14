Ереван, , 13:30 — REGNUM Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что в мирный договор с Азербайджаном не нужно выключать пункт, что Нагорный Карабах не должен быть под контролем Баку. Об этом политик 14 октября заявил журналистам.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Армения никогда не имела территориальных претензий к Азербайджану. И указание территорий только усложнит и, возможно, превратит в ничто возможный мирный договор», — сказал Симонян.

По его мнению, такое требование усложнит переговоры. В этом случае Баку может предъявить зеркальные требования Еревану.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Азербайджан объявил о пяти принципах мирного договора с Арменией, которые подразумевают признание «территориальной целостности» друг друга. В этом случае Карабах признают азербайджанской территорией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает эти условия приемлемыми.

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