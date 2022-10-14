Ереван, 14 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что в мирный договор с Азербайджаном не нужно выключать пункт, что Нагорный Карабах не должен быть под контролем Баку. Об этом политик 14 октября заявил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Армения никогда не имела территориальных претензий к Азербайджану. И указание территорий только усложнит и, возможно, превратит в ничто возможный мирный договор», — сказал Симонян.

По его мнению, такое требование усложнит переговоры. В этом случае Баку может предъявить зеркальные требования Еревану.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Азербайджан объявил о пяти принципах мирного договора с Арменией, которые подразумевают признание «территориальной целостности» друг друга. В этом случае Карабах признают азербайджанской территорией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает эти условия приемлемыми.