Таллин, , 13:29 — REGNUM

Братская могила Марина Каширская © ИА REGNUM

Останки из единой братской могилы советского мемориального комплекса в парке Раади города Тарту (второй по значению и населению город Эстонии) 13 октября были перезахоронены на тартуском кладбище Рахумяэ. Об этом сообщило региональное издание Tartu Postimees.

В общей сложности при раскопках военного захоронения у советского памятника в Раади в Тарту были обнаружены останки 238 человек. 167 останков — расстрелянные и убитые в противотанковом рву Лемматси и Тартуском концлагере жертвы нацистов и их приспешников, остальные — погибшие при освобождении южной Эстонии в 1944 году красноармейцы.

Сообщается, что выкопанные из единой братской могилы останки были перезахоронены в небольших картонных гробах, причем красноармейцев и гражданских похоронили в разных концах кладбища. Город выделил из резервного фонда 5 500 евро на могильные камни. На одном камне написано «Убитые в противотанковом рву Лемматси», на втором — «Жертвы Второй мировой войны».

Мэр Тарту Урмас Клаас считает, что перенос братского захоронения из центрального парка на городское кладбище уместен: «Здесь, на кладбище Рахумяэ, перезахороненные будут спокойно покоиться с миром, и все, кто хочет помянуть этих людей, безусловно, могут принести цветы на кладбище».

К настоящему моменту все работы в парке Раади завершены. Ограждений нет, а вместо монументального искусства советских времен — ровный зеленый газон. Мэр отметил, что теперь парк стал более удобным для прогулок и отдыха и пригласил горожан почаще приходить сюда.