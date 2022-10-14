Берлин, 14 октября 2022, 13:29 — REGNUM Полиция Германии завершила следственные мероприятия на месте диверсии на газопроводе «Северный поток». Об этом 14 октября сообщили в МВД страны.
Отмечается, что результаты расследования будут изучены и переданы совместной группе Германии, Дании и Швеции, а также приобщены к расследованию генпрокуратуры ФРГ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что у России есть разведывательные данные по диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Читайте ранее в этом сюжете: Нарышкин: у России есть разведданные по диверсии на «Северных потоках»