Берлин, 14 октября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Полиция Германии завершила следственные мероприятия на месте диверсии на газопроводе «Северный поток». Об этом 14 октября сообщили в МВД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Отмечается, что результаты расследования будут изучены и переданы совместной группе Германии, Дании и Швеции, а также приобщены к расследованию генпрокуратуры ФРГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что у России есть разведывательные данные по диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».