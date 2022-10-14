Ставрополь, 14 октября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Из Ставропольского края запустят авиасообщение с Ираком. Соглашение об этом между международным аэропортом «Минеральные Воды» и авиакомпанией «Иракские авиалинии» («Iraqi Airways») заключено в рамках международного форума «Северный Кавказ в меняющемся мире»

Самолет

Первые самолеты полетят из крупнейшего на Северном Кавказе аэропорта в Ирак в 2023 году. В настоящее время ведется работа про анализу маршрутов и их доходности, сообщили в пресс-службе администрации Минераловодского округа.

Власти региона полагают, что новый маршрут станет популярным среди жителей стран Ближнего Востока. Они смогут поближе познакомиться с курортами Кавминвод, откроют для себя бальнеологическое направление в качестве одной из возможностей туристической отрасли Ставрополья.