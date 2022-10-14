Москва, 14 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Популярные музыканты Хаски (Дмитрий Кузнецов), Масло Черного Тмина (Айдын Нуралин) и Сюзанна (Сюзанна Варнина) выпустили совместную композицию под названием «Ноктюрн». Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 14 октября.

Цитата из клипа «Пуля-дура» Репер Хаски

«Эта вещица получилась легко и спонтанно. Были последние дни августа; мне кажется, песня несёт в себе дымящийся осколок этого лета», — прокомментировал выход песни Хаски.

В треке авторы затрагивают тему скоротечности жизни в современных мегаполисах, раздумывая над риторическим вопросом: «Где мы увидимся через неделю?». Стоит отметить, что композиция «Ноктюрн» стала первым сотрудничеством артистов.

Напомним, 30 сентября 2022 года Сюзанна представила новый мини-альбом «Альтернатива II». Проект, включивший в себя восемь треков, стал продолжением пластинки «Альтернатива I».