Трёхгорный, Челябинская область, , 13:27 — REGNUM Жительница Трёхгорного Челябинской области отдала лжеброкеру более двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

Пострадавшей оказалась гражданка 1985 года рождения. По неё словам, неизвестный представился консультантом инвестиционной платформы крупной российской компании и заявил, что с её мобильного устройства якобы была оставлена заявка на инвестирование. После этого он предложил даме перевести деньги на определённый счёт и после этого якобы начнут поступать дивиденды. Предложение заинтересовало женщину.

После этого мошенники выманили у неё деньги. Гражданка взяла три кредита и заняла деньги у родственников, а затем два месяца делала переводы, думая, что тем самым увеличивает свой доход. Всего она отдала аферистам более 2 млн рублей. А когда захотела вывести деньги на свою карту, то не смогла, а «консультант» перестал выходить на связь.