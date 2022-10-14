Таллин, 14 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум.

CarletonLiisa СПГ-танкер

Решение о передаче Финляндии плавучего СПГ-терминала для приема танкеров с СПГ стало результатом действий финской стороны с фирмой-владелицей терминала, их невозможно отменить или оспорить. Об этом министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут сообщила эстонскому гостелевидению ETV.

По ее словам, финны просто перекупили за большие деньги контракт, пока эстонцы ждали более выгодных ценовых предложений от фирмы-владелицы СПГ-терминала: «В Эстонии шли споры, и в итоге мы не стали арендовать терминал. Финны же арендовали плавучий терминал на десять лет почти за полмиллиарда евро. Поэтому странно было бы думать, что правительство Эстонии может теперь решать, куда пойдет терминал».

Сиккут отметила, что даже в этих обстоятельствах строительство причала и трубопровода в самой Эстонии по-прежнему важно, поскольку обеспечивает пропускную способность вдоль Финского залива, даже если Финляндия по какой-то причине не сможет принимать газ.

Сиккут отметила, что зимой 2023 года в Финляндии, вероятно, потребуется запускать работающие на газе электростанции, поэтому поставки газа туда также играют важную роль в формировании цен на электроэнергию во всем регионе Балтийского моря.

«Все это изменило уровень риска для Финляндии, поэтому они начали очень усердно работать над своим причалом, картина поменялась», — сказала Сиккут.

Как отмечают эстонские журналисты, в финских СМИ еще летом 2022 года писали о том, что терминал в Эстонию не придет. Однако октябрьское решение о передаче уникального и единственного не арендованного СПГ-терминала Финляндии стало в Эстонии громким политическим скандалом и неожиданностью для общественности.