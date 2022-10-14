Таллин, , 13:26 — REGNUM

Специальная комиссия парламента Эстонии по контролю государственного бюджета проведет внеочередное заседание, посвященное запасам газа в Эстонии и вопросам, связанным с плавучим терминалом сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщила канцелярия парламента, заседания посвящено вопросу, ставшему главной темой обсуждения в обществе и национальных СМИ начала октября 2022 года.

По словам председателя комиссии Тыниса Мельдера, комиссия ждет разъяснений от правительства и официальных лиц страны, каким образом, несмотря на цель по обеспечению энергетической независимости и безопасности и вопреки первоначальным договоренностям, министерством экономики было принято решение о направлении плавучего причала для приема СПГ в Финляндию.

«Заручившись обещаниями государства и зная, что судно прибудет в Эстонию, предприятия страны инвестировали миллионы евро в строительство в Палдиски СПГ-терминала», — отметил Мельдер.

Комиссия хочет получить ответы на вопросы — готово ли государство компенсировать расходы, достигающие десятков миллионов евро, и какое влияние эта путаница окажет на государственный бюджет.

«Важнее всего — обеспечить газоснабжение Эстонии, чтобы в домах на газовом отоплении зимой сохранялось тепло. Поэтому мы также ждем информации о снабжении газом», — подчеркнул глава парламентской комиссии.

На заседание приглашены министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, генеральный директор департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ, председатель правления Эстонского центра резервов Андо Леппиман, председатель совета фирмы-строителя СПГ-терминала Alexela Марти Хяэл, председатель правления энергосетевого госмонополиста страны EleringТаави Вескимяги, председатель правления ГАО «Эстонский газ» (Eesti Gaas) Маргус Каазик, государственный контролер Янар Холм и представители министерства финансов.