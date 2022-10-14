Санто-Доминго, , 13:25 — REGNUM Главное управление по делам миграции Доминиканской Республики сообщило, что за сентябрь 11 949 человек были депортированы в страны происхождения. Об этом пишет Prensa Latina.

Доминиканская Республика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что за первые девять месяцев 2022 года было депортировано 85 780 человек — беспрецедентный показатель, несмотря на то, что год еще не закончился. Этот показатель уже превзошел любой другой, начиная с 2016 года, когда в стране начали регистрировать миграционные процессы.

Власти отметили, что в 2016 году было произведено 37 969 депортаций.

Июнь стал первым месяцем 2022 года, в котором был побит рекорд по числу депортаций — 9 182, этот рубеж был превзойден в августе — 11 524, а затем – в сентябре.