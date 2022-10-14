Москва, , 13:25 — REGNUM Шумовые эффекты, создаваемые США в мире, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от их опаснейшей военно-биологической программы. Об этом заявила 14 октября сопредседатель парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории бывш. УССР, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») на втором экспертном совещании комиссии.

Яровая Ирина © ИА REGNUM

Она обратила внимание участников совещания на то, что сегодня достаточно большое количество стран находится под прямым давлением со стороны США.

«Я бы, наверно, обратила внимание всех нас на событие, которое мы имели возможность оценить, наблюдать, которое прошло буквально недавно, когда голосовалась на площадке ООН резолюция против РФ. И мы видим, что сегодня достаточно большое количество стран находится под прямым давлением и шантажом воздействия со стороны США. Это все более и более очевидно», — сказала Яровая, слова которой приводит пресс-служба Госдумы.

«Нам, в рамках нашего парламентского расследования, все более и более очевидно, что все те шумовые эффекты, которые создаются США в мире, они, в том числе, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от той опаснейшей военно-биологической программы, которую реализуют США в мире. И которую в настоящее время они активизировали. То есть, когда внимание всех стран, общества, сосредоточено на той повестке агрессивной, которую инициируют США против России, они тем самым отвлекают внимание от того военно-биологического проекта, который направлен на создание самого опасного оружия массового поражения — биологического», — добавила она.

Вице-спикер Госдумы отметила, что не учитывать этот факт невозможно и работа в рамках комиссии и в рамках взаимодействия с полномочными ведомствами приобретает еще большее значение.

«С тем, чтобы в должной степени обеспечить защиту национальной безопасности Российской Федерации, предложить мировому сообществу взвешенный, серьезный объективный диалог по поводу современных, очень опасных биологических угроз, которые создаются США в мире. И выработать комплекс защитных мероприятий, которые бы обеспечили самый главный и неизменный тезис внешней политики РФ — это равная и неделимая безопасность с опорой на национальный суверенитет», — пояснила Яровая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в состав парламентской комиссии входят 14 депутатов Госдумы и 14 сенаторов.

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