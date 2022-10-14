Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM На фасадах домов Санкт-Петербурга появятся световые изображения с образами Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет».

Сергей Бодров в роли Данилы Багрова Цитата из к/ф «Брат». Реж. Алексей Балабанов. 1997. Россия

Таким образом власти города решили отметить 25-летие с момента премьеры фильма Балабанова «Брат». Отмечается, что концепцию световых изображений разработал Комитет по градостроительству и архитектуре совместно с «Ленсветом». В реализации проекта участвовала кинокомпания «СТВ».

Напомним, премьера картины «Брат» состоялась в 1997 году, Сергей Бодров сыграл в ней Данилу Багрова — бойца, недавно вернувшегося с чеченской войны. В фильме также снялись Виктор Сухоруков, Светлана Письмиченко, Мария Жукова, Юрий Кузнецов, Андрей Федорцов и другие известные актёры.