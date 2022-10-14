Самара, 14 октября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Самарской области можно производить средства производства сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров на заседании комитета в Самаре, 14 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики.

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На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с поддержкой сельхозпроизводителей.

«У Самарской области большой промышленный, технический потенциал, соответственно, здесь можно производить не только саму продукцию АПК, но и средства производства этой продукции: сельскохозяйственную технику, оборудование, средства защиты растений. Мы видим, что в Самарской области активно развивается высокотехнологичный агропромышленный комплекс. Этот опыт мы будем учитывать и применять в других регионах», — приводит пресс-служба слова Майорова.

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