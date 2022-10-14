Сан-Сальвадор, 14 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Законодательное собрание (парламент) Сальвадора проголосует за избрание нового уполномоченного по правам человека или переизбрание предыдущего из списка девяти кандидатов. Об этом пишет Prensa Latina.

Герб Сальвадора

Законодатели выберут человека, который будет отвечать за расследование случаев нарушения прав человека в стране, что является сложным положением в нынешней ситуации в стране, где противостояние с бандами вызывает критику.

Председатель Законодательного собрания Эрнесто Кастро созвал пленарное заседание, чтобы выбрать следующего Уполномоченного по правам человека на срок 2022–2026 гг.

Хотя нынешний омбудсмен Аполонио Тобар может быть переизбран, он не имеет одобрения ни правящей партии «Новые идеи», имеющей парламентское большинство, ни оппозиционных партий.