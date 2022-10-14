Москва, , 13:21 — REGNUM В качестве ответной меры Россия запретила главам МИД и Минобороны Черногории Ранко Кривокапичу и Рашко Коневичу въезд на свою территорию. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

МИД России Nikita Dezhurny

«14 октября в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, министру обороны Рашко Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности Саве Кентере», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такое решение является ответной мерой на очередное враждебное решение властей Черногории, которое было принято в сентябре, объявить персонами нон грата дипломатов посольства России в Подгорице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим заинтересован в подрыве всех связей, которые существуют на пространстве СНГ.