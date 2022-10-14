14 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 15:10 — REGNUM Представители Конференций католического епископата стран — членов Европейского союза (COMECE) собрались в Брюсселе. С 12 по 14 октября они обсуждали актуальные для себя темы «на фоне» конфликта в б. УССР. По словам генерального секретаря COMECE отца Мануэля Барриоса Прието, «первая тема — это война, ее последствия с геополитической и социально-экономической точек зрения, а также ее влияние на сплоченность Европы, мы спрашиваем себя, какое послание мы, как Церковь, можем дать в этой ситуации». В этой «очень сложной картине видно всеобщее беспокойство», вызванное «связанными проблемами, такими как энергетический кризис, инфляция и рост цен с их тяжелым воздействием на семьи». Как заявил отец Прието, «мы должны прислушаться к посланию, исходящему от папы Римского Франциска, а также к другим голосам. Мы можем видеть необходимость новой солидарности, приглашение к созданию сильного Евросоюза, который остается верным своей миссии в мире».

Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Но как эту миссию видит сам Брюссель? Определенное представление дает словенская католическая газета Družina. «В работе ассамблеи COMECE принял участие вспомогательный епископ Любляны Антон Ямник, — пишет издание. — По его словам, во второй день с лекцией выступил генеральный секретарь Европейского парламента Клаус Велле. Он говорил о войне в б. УССР и новой геополитической ситуации в Европе, а также о Китае и новой коалиции азиатских стран, которые хотят стать противовесом Китаю и России. Война в б. УССР сильно перетасовала карты глобальных альянсов. Европейские страны теперь в состоянии еще более интенсивно взаимодействовать друг с другом, поскольку это имеет решающее значение для ее будущего в контексте мировой политики. Ямник пригласил генерального секретаря посетить Словению, чтобы на различных форумах рассказать о ценностях в Европе и о том, как важно политикам отстаивать основополагающие европейские ценности и жить ими».

О том, что сегодня представляют собой «основополагающие европейские ценности», на днях говорил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Выступая на сессии Европейской академии дипломатии в Брюгге, он обратился к метафорам. Европа — это сад, пояснил Боррель, «лучшее сочетание политической свободы, экономического процветания и социальной сплоченности». Но большая часть остального мира, по его словам, является джунглями, которые могут проникнуть в сад, и от джунглей невозможно оградиться высокими стенами. «Садовники должны выйти в джунгли, — сообщил глава европейской дипломатии. — Европейцы должны гораздо активнее взаимодействовать с остальным миром, иначе остальной мир вторгнется к нам. Мы — привилегированная нация. Мы создали сочетание этих трех вещей — политической свободы, экономического процветания, социальной сплоченности — и мы не можем притворяться, что выживем как исключение».

Жозеп Боррель European Parliament

Интересно было бы узнать, с каким выражением лица слушал эти слова Борреля родившийся в Аргентине и проживший в ней много лет папа Франциск. В стране, которую на Западе относят к группе «Глобального юга, геополитической категории, обозначающей страны низкого и среднего достатка в Африке, Азии и Латинской Америке». Понтифик неоднократно за время своего служения в Ватикане обращался к теме Европы. Но вместе с комплиментами звучали и горькие слова, как, например, сравнение Европы с «бесплодной женщиной, теряющей свою душу». В ноябре 2014 года папа Франциск, выступая в Европарламенте, подчеркнул, что сегодня перед нашими глазами стоит «образ Европы, израненной многочисленными испытаниями прошлого, но также и критическими ситуациями настоящего». Этот континент «кажется неспособным отвечать на них с жизненной силой и энергией прошлых времен». Мы видим Европу «уставшую и пессимистичную, которая чувствует себя осажденной новшествами, пришедшими с других континентов».

Сегодня Европа вроде бы проснулась, если судить по риторике Брюсселя и ряда европейских столиц. Но ее корни, которые обнажились, вовсе не христианские, на что, вероятно, рассчитывал Святой престол. Это корни Старого континента колониальной эпохи, покорения Глобального юга. За поэтическими метафорами Борреля стоит старая политика по искоренению «джунглей», высасыванию из них всех соков и истощения жизни того, что находится вне «сада для привилегированных». Понтификат папы Франциска находится с такой Европой в противофазе, активно выходя за ее пределы в окружающий мир. В конце концов, последние десятилетия численность католиков растет за счет Глобального юга, а не европейцев, где ряд национальных Католических церквей не только теряет верующих, но и провоцирует (наглядный пример — Германия) смущение в своих попытках «изобрести» новое церковное учение. Похоже, что и ассамблея COMECE, проходящая в эти дни в Брюсселе, лишь в очередной раз показывает, насколько европейские католики остаются плотью от плоти западного мира.