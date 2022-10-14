Анкара, , 13:20 — REGNUM Турция выступает за урегулирование последствий энергетического кризиса в Европе. Об этом 14 октября заявил журналистам министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу

«Мы сторонники смягчения последствий энергетического кризиса в Европе и выступаем за его скорейшее урегулирование», — сказал Чавушоглу.

Он выразил надежду, что реализация проекта по созданию в Турции международного газового хаба может способствовать минимизации последствий энергетического кризиса для Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в течение кратчайшего времени в стране создадут международный газовый хаб.

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