Турция выступает за урегулирование энергокризиса в Европе — Чавушоглу
Анкара, 14 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Турция выступает за урегулирование последствий энергетического кризиса в Европе. Об этом 14 октября заявил журналистам министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
Мевлют Чавушоглу
«Мы сторонники смягчения последствий энергетического кризиса в Европе и выступаем за его скорейшее урегулирование», — сказал Чавушоглу.
Он выразил надежду, что реализация проекта по созданию в Турции международного газового хаба может способствовать минимизации последствий энергетического кризиса для Европы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в течение кратчайшего времени в стране создадут международный газовый хаб.