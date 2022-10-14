Анкара, , 13:18 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не предвидится.

Мевлют Чавушоглу Министерство иностранных дел Турции

«Встреча в ближайшее время не предвидится», — сказал министр на пресс-конференции, говоря об урегулировании конфликта на территории бывш. УССР.

По его словам, Анкара продолжает усилия по достижению прекращения огня и возобновлению переговоров.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция не предлагала стать посредником в перегоморах между Москвой и столицами Запада.