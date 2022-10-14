Таллин, 14 октября 2022, 13:17 — REGNUM
В Эстонии вручены награды традиционного конкурса на звание лучшего предприятия Эстонии 2022 года по более чем 20 номинациям. Об этом сообщили организаторы конкурса — Объединенное учреждение двух госфондов по инвестициям и кредитованию бизнеса EAS и KredEx.
Звания «Предприятие года» было удостоено судостроительное предприятие AS Baltic Workboats с острова Сааремаа.
По словам руководителя жюри конкурса Лаури Лугна, предприятие Baltic Workboats сумело пробиться на мировой рынок в условиях глобальной конкуренции: «Сочетая передовые технологии со стильным и функциональным дизайном, предприятие может поставлять современные рабочие суда для полиции, пограничников и исследовательских центров по всему миру».
«Пример Baltic Workboats показывает, что можно создать сложный продукт с высокой добавленной стоимостью, работая с эстонским капиталом и в небольшом месте с точки зрения глобального масштаба, то есть на Сааремаа, и добиться успеха почти на 30 экспортных рынках», — добавил исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас.
Победителями других номинаций ежегодного конкурса стали:
Новатор года — биотехнологическая компания Solis BioDyne OU
Экспортер года — судостроительная компания Baltic Workboats AS
Семейный бизнес — деревообрабатывающая компания Peetri Puit OU
Стабильная компания — производитель деревянных домов Timbeco Woodhouse OU
Иностранный инвестор года — компания по производству высокотехнологичной электроники Incap Electronics Estonia AS
Туристический промоутер года — Fotografia Tallinn OU (Fotografiska) — международный музей фотографии, где встречаются фотоискусство мирового уровня, честная и вкусная еда и непредубежденность.
Самое конкурентоспособное крупное предприятие — Nortal AS
Самое конкурентоспособное предприятие малого и среднего бизнеса — Büfa Composites Baltic OU
Самое конкурентоспособное микропредприятие — Dipperfox OU
Самые конкурентоспособные предприятия Эстонии в 2022 году по сферам деятельности:
В сфере связи, коммуникаций и ИТ — Nortal AS
В сфере промышленности и энергетики — Toftan AS
В пищевой промышленности — A. LE COQ AS
В оптовой торговле — Elme Metall OU
В розничной торговле — KIA Auto AS
В сфере услуг — Synlab Eesti OU
В строительстве — Merko Ehitus AS
Среди финансовых посреднических компаний — Ambient Sound Investments OU
Среди туристических и кейтеринговых компаний — Estravel AS
В сфере недвижимости — Pro Kapital Grupp AS
В сфере транспорта и логистики — Transocean Eesti OU
В сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства — Vestman Energia AS
В сфере архитектуры и дизайна — Mite Engineering OU
Звание »Молодого предпринимателя года» получил Кристьян Линд — исполнительный директор Bikeep OU.
Конкурс был организован в восьмой раз.