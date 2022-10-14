Таллин, 14 октября, 2022, 13:17 — ИА Регнум.

Pixabay.com Эстония

В Эстонии вручены награды традиционного конкурса на звание лучшего предприятия Эстонии 2022 года по более чем 20 номинациям. Об этом сообщили организаторы конкурса — Объединенное учреждение двух госфондов по инвестициям и кредитованию бизнеса EAS и KredEx.

Звания «Предприятие года» было удостоено судостроительное предприятие AS Baltic Workboats с острова Сааремаа.

По словам руководителя жюри конкурса Лаури Лугна, предприятие Baltic Workboats сумело пробиться на мировой рынок в условиях глобальной конкуренции: «Сочетая передовые технологии со стильным и функциональным дизайном, предприятие может поставлять современные рабочие суда для полиции, пограничников и исследовательских центров по всему миру».

«Пример Baltic Workboats показывает, что можно создать сложный продукт с высокой добавленной стоимостью, работая с эстонским капиталом и в небольшом месте с точки зрения глобального масштаба, то есть на Сааремаа, и добиться успеха почти на 30 экспортных рынках», — добавил исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас.

Победителями других номинаций ежегодного конкурса стали:

Новатор года — биотехнологическая компания Solis BioDyne OU

Экспортер года — судостроительная компания Baltic Workboats AS

Семейный бизнес — деревообрабатывающая компания Peetri Puit OU

Стабильная компания — производитель деревянных домов Timbeco Woodhouse OU

Иностранный инвестор года — компания по производству высокотехнологичной электроники Incap Electronics Estonia AS

Туристический промоутер года — Fotografia Tallinn OU (Fotografiska) — международный музей фотографии, где встречаются фотоискусство мирового уровня, честная и вкусная еда и непредубежденность.

Самое конкурентоспособное крупное предприятие — Nortal AS

Самое конкурентоспособное предприятие малого и среднего бизнеса — Büfa Composites Baltic OU

Самое конкурентоспособное микропредприятие — Dipperfox OU

Самые конкурентоспособные предприятия Эстонии в 2022 году по сферам деятельности:

В сфере связи, коммуникаций и ИТ — Nortal AS

В сфере промышленности и энергетики — Toftan AS

В пищевой промышленности — A. LE COQ AS

В оптовой торговле — Elme Metall OU

В розничной торговле — KIA Auto AS

В сфере услуг — Synlab Eesti OU

В строительстве — Merko Ehitus AS

Среди финансовых посреднических компаний — Ambient Sound Investments OU

Среди туристических и кейтеринговых компаний — Estravel AS

В сфере недвижимости — Pro Kapital Grupp AS

В сфере транспорта и логистики — Transocean Eesti OU

В сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства — Vestman Energia AS

В сфере архитектуры и дизайна — Mite Engineering OU

Звание »Молодого предпринимателя года» получил Кристьян Линд — исполнительный директор Bikeep OU.

Конкурс был организован в восьмой раз.