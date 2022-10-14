Ереван, 14 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Спикер парламента Армении Ален Симонян во время поездки в Москву пытался понять, как Россия воспринимает то, что происходит в Закавказье, включая Нагорный Карабах. Об этом он 14 октября сообщил журналистам.

Sputnik Ален Симонян

Он отметил, что в РФ пообещали активизироваться в регионе, но пока неясно, когда. Спикер парламента также отметил, что обсуждалась его критика в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«В России говорили, что я критиковал ОДКБ. Я ответил, да, потому что мы ждём от ОДКБ более решительных действий. Тут говорят о выходе Армении из состава ОДКБ. Мы же хотим понять: может, это ОДКБ планирует или уже вышло из региона, а нам просто не говорят?» — заявил Симонян.

Ранее он заявил, что ОДКБ не отреагировала должным образом на действия Азербайджана в сентябре.

Напомним, с 13 по 14 сентября на границе Армении и Азербайджана шли бои. Ереван заявил об «атаке» на армянскую территорию. Баку обвинил соседей в «масштабной провокации». На место выехала миссия ОДКБ для того, чтобы разобраться в произошедшем. Ситуация осложняется тем, что граница между странами не демаркирована.