Москва, , 13:16 — REGNUM Сотрудница Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, дрессировщица лошадей Анастасия Стыкан-Федотова умерла в возрасте 35 лет. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе цирка.

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Сообщается, что Стыкан-Федотова скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием.

«Умерла, к сожалению. Онкология была в тяжелой стадии. Ее не стало сегодня ночью в одной из московских больниц», — сказали в пресс-службе.

Стыкан-Федотова выступала на сцене цирка с семи лет — сначала в группе акробатов вместе со своей матерью, а затем стала дрессировщицей лошадей.