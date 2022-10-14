Санкт-Петербург, 14 октября 2022, 13:17 — REGNUM Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин покинул этот пост после восьми лет работы, сообщили 14 октября в пресс-службе областной администрации.

Распоряжение губернатора Ленобласти
Распоряжение губернатора Ленобласти
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Временно исполняющим обязанности назначен Егор Власов, ранее занимавший должность заместителя председателя комитета по здравоохранению Ленобласти.

«Сергей Вылегжанин руководил региональным комитетом по здравоохранению в течение восьми лет. За это время в области выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи, открыт региональный Перинатальный центр, обновлено оснащение медицинских учреждений, в 2020-21 годах организована эффективная система медицинской помощи при лечении коронавируса», — добавили в пресс-службе.

Добавим, что распоряжением губернатора Ленинградской области также 14 октября освобожден от должности председатель регионального комитета государственного заказа Денис Толстых.