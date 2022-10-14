Киев, , 13:14 — REGNUM Бандеровская наглость будет вызывать в мире всё большее отторжение, отметил 14 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя информацию о возможном прекращении работы системы спутниковой связи Starlink на контролируемой Киевом территории.

Илон Маск Steve Jurvetson

Как сообщалось ранее, Макс заявил, что его компания больше не может оплачивать работу Starlink на территории б. УССР. Он предложил Пентагону взять эти расходы на себя.

Это заявление было сделано в контексте обсуждения возможного перемирия между Москвой и Киевом. Маск предложил киевскому режиму забыть о Крыме и согласиться на проведение повторных референдумов в остальных ранее входивших в УССР регионах.

Его инициатива вызвала ряд гневных и оскорбительных комментариев со стороны Киева. Экс-посол киевского режима в Германии Андрей Мельник заявил, что Маск должен «убираться к чертям». «Мы всего лишь следуем его совету», — отметил 14 октября предприниматель.

« Очень рад, что бывший посол Киева в Германии Мельник, оскорбивший Илона Маска, наконец, нарвался по крупному.