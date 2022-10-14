Вашингтон, 14 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Ситуация с инфляцией в США обострится в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре, заявил президент США Джо Байден 13 октября во время визита в Лос-Анджелес, сообщает The Hill.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Если победят республиканцы, инфляция усугубится. Просто-напросто», — сказал Байден.

«У нас в этом месяце выборы. Избиратели должны решить. Демократы работают над тем, чтобы снизить стоимость вещей, о которых люди говорят за обеденным столом, от лекарств, отпускаемых по рецепту, до медицинского страхования, счетов за электроэнергию и многого другого», — сказал он.

С таким заявлением Байден выступил на фоне публикации данных индекса потребительских цен, согласно которым инфляция выросла в сентябре на 0,4% и за последние 12 месяцев — на 8,2%. Ранее Байден указал в своем заявлении, что отчет показывает прогресс, но есть еще над чем поработать.

Республиканцы обвинили руководство Байдена в бедах страны с инфляцией и сделали экономику и рост цен центральной частью своей среднесрочной предвыборной кампании.

Байден в своем выступлении сказал, что цена на газ слишком высока и необходимо сделать больше, чтобы ее снизить, добавив, что на следующей неделе он подробнее расскажет о ценах на газ.