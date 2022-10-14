Таллин, 14 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В последнее время налогово-таможенные службы Эстонии фиксируют резко возросшее число случаев, дающих основания подозревать, что европейские грузоперевозчики предоставляют поддельные транспортные и таможенные документы для того, чтобы избежать антироссийских санкций. ограничений.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на руководителя Налогово- таможенного департамента (MTA) по сфере деятельности на внешней границе страны Антса Кутти.

«В течение августа и сентября 2022 года на пограничных пунктах Лухамаа, Койдула и Нарва под пристальным вниманием МТА оказалось 14 случаев, когда грузоперевозчики пытались скрыть конечного грузополучателя, находящегося в России, или надеялись на невнимательность таможни, предоставляя поддельные документы», — сообщил он.

Постоянно расширяется масштаб подделки транзитных в самых различных категориях товаров: недавно это касалось изделий из стали, вещества для 3D-принтера, химических элементов теплопередачи (в жидком виде), использованной одежды, а в двух случаях — оборудования для гальванизации.

В некоторых случаях в ходе таможенного контроля были обнаружены двойные документы, также содержащие подлинные данные о перевозке.

Налоговики отмечают, что в случае сомнений проверяется весь перевозимый товар. При обнаруженных нарушениях обычно ведется производство о виновном деянии, где наказуемым является не только подделка документов и их использование, но и предоставление таможне ложных данных.