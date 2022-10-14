Новосибирск, , 13:14 — REGNUM Несамодостаточность и уменьшающаяся субъектность ЕС, как коллективного экономического субъекта, проявились достаточно давно. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это было отмечено многими объективными экспертам, — уточнил Бирюков. — Деиндустриализация достаточно давно протекала даже в странах из старого «ядра» ЕС (Франция, Италия, Испания и другие) и в большинстве случаев стала необратимой; новые индустриальные гиганты в пределах Евросоюза при этом не возникли, в то время как депрессивная периферия на юге и на востоке ЕС постоянно разрасталась. Происходящее сегодня из-за санкций против России разрушение экономики Германии как последнего индустриального «оплота» объединенной Европы неизбежно запускает процесс если не полного распада еврозоны, как единого экономического пространства, то, по крайней мере, её вхождения в ситуацию глубокой и прогрессирующей деградации».

Напомним, что ранее гонконгское издание Asia Times написало, что без России странам Европы угрожают деиндустриализация, а также потеря огромнейших сумм денег.

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