Южно-Сахалинск, 14 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. На Сахалине на полигоне «Успеновский» с мобилизованными для участия в спецоперации в защиту Донбасса проводят теоретические и практические занятия по устройству и боевым возможностям гранатомёта АГС-17 «Пламя», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе Восточного военного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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Будущих бойцов обучают ведению боевых действий в поле. Мобилизованные тренировались поражать мишени, имитирующие скопление живой силы врага.

«С расчётами АГС-17 проводятся занятия по маскировке на местности, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в светлое и тёмное время суток», — уточнили военные.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащих Еврейской автономии, которые призваны для участия в спецоперации в защиту Донбасса, торжественно проводили на службу на освобождённых территориях. Бойцов благословил иерей Георгий.