Казань, , 13:17 — REGNUM Оптовый канал поставки и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции с признаками фальсификации пресекли в Татарии. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

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В одном из районов Казани под помещение подпольного цеха по производству и упаковке стеклоомывающей жидкости, изготовляемой с использованием этилового спирта, на оборот которого необходимо наличие лицензии, переоборудовали склад.

В цеху находилась готовая продукция, куботейнеры с этиловым спиртом, применяемые при изготовлении спиртосодержащей продукции химикаты, а также пустая тара и укупорка. Полицейскими изъято более 20 тонн этилового спирта и произведенной на его основе стеклоомывающей жидкости.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).

Как сообщало ИА REGNUM, весной в Казани ликвидировали цех по производству автомобильной незамерзающей стеклоомывающей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности.

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