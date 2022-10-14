Самара, , 13:22 — REGNUM Производственно-логистический терминал для оказания услуг хранения и складирования битумов намерены построить в Самарской области. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

Цистерна с битумом Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сообщается, что терминал намерены разместить на территории опережающего социально-экономического развития «Чапаевск» (на этой территории появился новый резидент).

«Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей и будет создано 129 новых рабочих мест», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Отмечается, что в результате на этой территории число резидентов увеличилось до 21, а общий объем инвестиций — до 12,4 млрд рублей.

«При этом количество создаваемых рабочих составит 4590 человек», — добавил Богданов.