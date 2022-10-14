Москва, 14 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Запрет на въезд в Россию введён для глав МИД и минобороны Черногории, а также для бывшего директора службы госбезопасности этой страны. Об этом говорится в распространённом 14 октября заявлении российского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

МИД России направил в посольство Черногории в РФ ноту о запрете въезда для министра иностранных дел Черногории Ранко Кривокапича, министра обороны Рашко Коневича и бывшего директора Агентства национальной безопасности Саво Кентере.

В ведомстве пояснили, что такое решение принято в качестве ответной меры на высылку Подгорицей шестерых российских дипломатов. «Очередное враждебное решение» власти Черногории приняли в сентябре 2022 года.

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