Будапешт, 14 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Своим отказом от российских энергоносителей в пользу американских страны Европы проигрывают, так как энергоносители из США продаются европейским странам в пять-десять раз дороже. Об этом 14 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Орбан

«Венгрия не единственная страна, которая задает вопрос, что происходит здесь (в Европе) и кому выгодно то, что происходит, пока мы отрубаем российскую энергию и привозим американскую», — сказал он.

При этом глава правительства Венгрии указал, что в ценах на газ в самих США и в и в стоимости продаваемого Европе американского голубого топлива имеется большая разница.

«В пять-десять раз дешевле энергия в Америке, чем у нас, где мы её покупаем у них», — пояснил Орбан.

Также он указал, что в этой ситуации нужно задать вопрос Вашингтону, кто выигрывает в этой ситуации.

«Мы, европейцы, конечно, проигрываем, и видим, что вы то выигрываете. Россия, как минимум, не проигрывает… Мы, Европа, в этом можем только проиграть», — добавил премьер-министр Венгрии.

Кроме того, Орбан подчеркнул, что на газопроводах «Северный поток» произошел теракт, а потому причастное к нему государство также является террористическим.

«Последним газопроводом высокой пропускной способности является «Турецкий поток», который снабжает Венгрию. Если его тоже кто-то взорвет или выведет из строя, и наша страна, и Сербия сочтут это терактом, то будут действовать соответственно», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что цены в странах Европы упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.