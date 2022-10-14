Манагуа , , 13:08 — REGNUM Никарагуа запустит национальную программу по восстановлению лесов после урагана «Джулия». Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на власти страны.

Манагуа, Никарагуа, 2017 год Мария Плотникова © ИА REGNUM

Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо заявила, что кампания будет проводиться в рамках действий, осуществляемых правительством после прохождения атмосферного явления.

«Мы движемся вперед в дни после урагана, преодолевая этот ураган, который нанес нам ущерб, особенно в природной сфере», — сказала Мурильо.

Она призвала все государственные учреждения, организации, ассоциации, мэрии и молодежные движения работать вместе, чтобы «восстановить леса на нашей священной земле, чтобы она была полна жизненной силы, потому что она дает жизнь всем нам».