Манагуа , 14 октября 2022, 13:08 — REGNUM Никарагуа запустит национальную программу по восстановлению лесов после урагана «Джулия». Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на власти страны.

Манагуа, Никарагуа, 2017 год
Манагуа, Никарагуа, 2017 год
Мария Плотникова © ИА REGNUM

Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо заявила, что кампания будет проводиться в рамках действий, осуществляемых правительством после прохождения атмосферного явления.

«Мы движемся вперед в дни после урагана, преодолевая этот ураган, который нанес нам ущерб, особенно в природной сфере», — сказала Мурильо.

Она призвала все государственные учреждения, организации, ассоциации, мэрии и молодежные движения работать вместе, чтобы «восстановить леса на нашей священной земле, чтобы она была полна жизненной силы, потому что она дает жизнь всем нам».