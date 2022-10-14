Манагуа , 14 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Никарагуа запустит национальную программу по восстановлению лесов после урагана «Джулия». Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на власти страны.

Мария Плотникова ИА REGNUM Манагуа, Никарагуа, 2017 год

Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо заявила, что кампания будет проводиться в рамках действий, осуществляемых правительством после прохождения атмосферного явления.

«Мы движемся вперед в дни после урагана, преодолевая этот ураган, который нанес нам ущерб, особенно в природной сфере», — сказала Мурильо.

Она призвала все государственные учреждения, организации, ассоциации, мэрии и молодежные движения работать вместе, чтобы «восстановить леса на нашей священной земле, чтобы она была полна жизненной силы, потому что она дает жизнь всем нам».