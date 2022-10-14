Неизвестные убили директора школы в афганской провинции Парван
Чарикар, Афганистан, 14 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В уезде Горбанд афганской провинции Парван неизвестные выстрелом из охотничьего ружья убили директора школы. Об этом сообщает газета «8 Собх».
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Убийство
Согласно источникам, этого человека звали Шамс-уль-Хак, и он был убит в собственном доме.
Шамс-уль-Хаку было 35 лет, он был директором средней школы кишлака Сияхгерд в уезде Горбанд.
Мотив убийства пока не известен.
Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что, в связи с этим инцидентом арестован один человек.