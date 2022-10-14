Чарикар, Афганистан, 14 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В уезде Горбанд афганской провинции Парван неизвестные выстрелом из охотничьего ружья убили директора школы. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

Согласно источникам, этого человека звали Шамс-уль-Хак, и он был убит в собственном доме.

Шамс-уль-Хаку было 35 лет, он был директором средней школы кишлака Сияхгерд в уезде Горбанд.

Мотив убийства пока не известен.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что, в связи с этим инцидентом арестован один человек.