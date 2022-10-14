Екатеринбург, 14 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге перед судом предстанет директор одного из свердловских предприятий. Мужчину обвиняют в сокрытии от налоговой более 3 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Следствие установило, что уралец организовал расчёты с организациями кредиторами, через другую подконтрольную фирму. Таким образом, деньги не проходили через расчётные счета его компании.

От налоговой были скрыты денежные средства организации на сумму более 3 млн рублей. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга.