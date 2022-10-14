Красноярск, 14 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Красноярске сотрудники прокуратуры поздравили со 100-летним юбилеем участника Великой Отечественной войны Зинаиду Журавлёву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Красноярского края Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Журавлёва

Ветеран родилась 13 октября 1022 года в деревне Перино Вологодской области, в 1941 году была призвана в армию. Служила недалеко от Ленинграда, добывала торф в карьере, которые затем отправлялись по железной дороге в блокадный город. Была награждена медалью «За оборону Ленинграда».

После войны она работала на Череповецком льнозаводе разнорабочей, а в 1952 году переехала в Красноярск, где устроилась на завод Красмаш.

«Работники прокуратуры поздравили Зинаиду Николаевну словами благодарности и пожеланием крепкого здоровья и оптимизма!» — отметили в прокуратуре.