Париж, 14 октября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Нехватка топлива во Франции может со временем привести к нехватке некоторых продуктов питания в магазинах, передает BFM TV.

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Речь идет о трудностях, с которыми сталкиваются автоперевозчики при получении топлива и обеспечении его доставки. Из-за тупиковой ситуации в конфликте между работниками нефтеперерабатывающих заводов TotalEnergies и Esso-Exxonmobil и их руководством постепенно возникает беспокойство о возникновении нехватки продовольствия.

Ассоциация «Логистическая цепь холода», представляющая 50 000 сотрудников и почти 100 000 холодогенераторов, таким образом предупредила о рисках перебоев в поставках свежей и замороженной продукции клиентам транспортных компаний. Забастовка нефтеперерабатывающих заводов на территории страны ставит компании, занимающиеся транспортировкой скоропортящихся товаров.

По данным министерства экологического перехода, 29,1% заправочных станций по-прежнему не имеют одного или нескольких видов топлива.