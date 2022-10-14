Новосибирск, 14 октября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Новосибирске под стражу по решению суда заключён сотрудник Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Об этом сообщил Советский районный суд города.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

По данным суда, сотрудник СО РАН обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из сотрудников ФГБУ НИИ СО РАН, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 12 декабря 2022 года», — говорится в решении.

Отметим, что имени и должность подозреваемого в суде не назвали, но по информации «Ъ-Сибирь», речь о члене-корреспонденте РАН, заведующем лабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН Олеге К.