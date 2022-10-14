Москва, 14 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Александр Новак выразил надежду, что Евросоюз не установит потолок цен на российский газ. В интервью арабскому телеканалу Asharq News он прокомментировал возможное введение ограничений стоимости российского голубого топлива.

Kremlin.ru Александр Новак

«Что касается газа, это обсуждение идет, и не только на российский газ, а в целом на поставки газа в Европу», — сказал Новак.

По его словам, ему известно, что в рамках дискуссии внутри Евросоюза у данного решения есть противники, занимающие разумную позицию. Они называют такой шаг вмешательством в рыночную экономику и отмечают, что ни к чему хорошему это не приведёт, только к дефициту сырья и повышению цен на газ.

«Надеюсь, что это решение не будет принято», — отметил вице-премьер.