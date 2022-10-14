* Талибы — запрещённая в России организация

Шаран, Афганистан, , 13:03 — REGNUM В афганской провинции Пактика в уезде Матахан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли автомобиль, в котором находился Гуль Хан, начальник полиции этого уезда. Согласно источникам, нападение совершено по приказу начальника разведки радикалов в этом уезде. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Повреждённая от обстрела машина Юрий Пущаев © ИА REGNUM

В результате инцидента погиб сын Гуль Хана, а он сам и ещё двое членов семьи получили ранения. Среди раненых есть и женщина.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по этому поводу.

После прихода радикалов к власти в Афганистане сотни силовиков прежнего правительства были арестованы, подвергнуты пыткам и расстреляны.