Астана, , 13:03 — REGNUM Лидеры стран-участниц СНГ, участвовавшие в саммите в Астане, подписали соглашение о противодействии коррупции. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Республики СНГ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Среди других решений саммита — подписание двух международных договоров. Это соглашение об образовании консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников СНГ и соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции», — рассказал Тлеуберди.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, когда подвёл итоги саммита, отметил его результативность, так как главы стран не только подписали ряд документов, но и договорились о взаимодействии в составе СНГ.

«Конструктивные предложения, наряду с рассмотренными документами, несомненно, послужат дальнейшему развитию и совершенствованию сотрудничества на пространстве СНГ», — заявил Токаев.

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