Астана, 14 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Руководители государств СНГ продлили полномочия председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева на очередной срок. Об этом президент России Владимир Путин сообщил 14 октября на саммите в Астане.

Kremlin.ru Сергей Лебедев

Российская сторона, отметил он, предложила продлить полномочия Лебедева ещё на три года. Все зарубежные коллеги поддержали это предложение.

«В заключение хотел бы поблагодарить всех коллег за поддержку российского предложения утвердить на очередной срок председателем Исполнительного комитета — исполнительным секретарем СНГ Сергея Николаевича Лебедева», — сказал Путин.

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